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Здание панорамы «Оборона Севастополя» горит после удара ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе в ночь на среду отразили новый удар украинских беспилотников по мирному спящему городу. В результате атаки повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Воздушную тревогу в городе объявили в 2:41. Сирены звучали более трех часов.

«БПЛА повредил здание Панорамы “Оборона Севастополя 1854−1855 годов” — горит крыша. Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — написал он в МАКС.

С ночи на месте с огнем борются МЧС и спасательная служба города, на месте находятся руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.

«История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас», — заявил Развожаев.

ВСУ каждый день атакуют Севастополь. И днем, и ночью. Накануне днем над регионом отбили серию ударов вражеских дронов. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи.

В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших.

По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.

Панораму «Оборона Севастополя в 1854 — 1855 гг.» закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.

Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.

Завершить работы планировалось весной 2027 года.

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