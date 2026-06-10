Здание панорамы «Оборона Севастополя» горит после удара ВСУ

Воздушную тревогу в городе объявили в 2:41. Сирены звучали более трех часов.
«БПЛА повредил здание Панорамы “Оборона Севастополя 1854−1855 годов” — горит крыша. Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — написал он в МАКС.
С ночи на месте с огнем борются МЧС и спасательная служба города, на месте находятся руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.
«История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации. Сегодня мы снова стоим на защите нашего наследия. Панорама выстояла тогда, выстоит и сейчас», — заявил Развожаев.
ВСУ каждый день атакуют Севастополь. И днем, и ночью. Накануне днем над регионом отбили серию ударов вражеских дронов. Мужчина получил множественные осколочные ранения. Кроме того, из-за падения обломков в городе поврежден жилой дом и горит лес в районе Ласпи.
В Севастополе с утра уже трижды объявляли воздушную тревогу, военные отражали очередные налеты ВСУ. Обошлось без пострадавших.
По его данным, в третью волну атаки боевиков всего было сбито 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны ЮБК.
Панораму «Оборона Севастополя в 1854 — 1855 гг.» закрыли на реставрацию в октябре 2022 года. Незадолго до этого директор музея Михаил Смородкин сообщил, что масштабные работы будут вести в течение трех лет.
Реконструкция прилегающего к зданию Исторического бульвара началась еще раньше, деньги на то первому подрядчику были выделены в 2018 году, еще в бытность директором музея-заповедника Александра Баркова, который был уволен с должности в 2021-м.
Завершить работы планировалось весной 2027 года.