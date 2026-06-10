Власти Крыма изменили схему движения поездов с 10 июня: как теперь будут ходить составы

Также Аксенов отметил, что ещё шесть пар составов по десяти маршрутам будут доезжать до станции Керчь-Южная. После этого пассажиры буду пересаживаться в автобусы и уже до нужных направлений пересадят на автобусы. И уже на них продолжат путь до нужных направлений, включая Джанкой, Владиславовку и Симферополь.