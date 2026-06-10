Движение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удара

«Рано утром, по предварительной информации, противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение временно перекрыто, обстоятельства уточняются», — написал он в МАКС.
На месте работают специалисты профильных служб, добавил он.
Во вторник украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Движение транспорта остановили, сообщал накануне Сальдо. По его данным, более 20 беспилотников выпустили ВСУ по Чонгарскому мосту, большую часть сбили на подлете российские военные.
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