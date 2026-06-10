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В Башкирии объявили ракетную опасность

В Башкирии объявили режим «Ракетная опасность».

Источник: Башинформ

«Объявлена ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Будьте бдительны», — сообщили в госкомитете РБ по ЧС.

Режим «Ракетная опасность» также введен на территории соседних с Башкирией регионов. В частности, в Татарстане и Удмуртии.

О том, что делать, если объявлена ракетная опасность, читайте в большом материале Башинформа.

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