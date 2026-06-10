В Башкирии объявили ракетную опасность

«Объявлена ракетная опасность на территории Республики Башкортостан. Будьте бдительны», — сообщили в госкомитете РБ по ЧС.
Режим «Ракетная опасность» также введен на территории соседних с Башкирией регионов. В частности, в Татарстане и Удмуртии.
О том, что делать, если объявлена ракетная опасность, читайте в большом материале Башинформа.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше