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Украинец извлек из себя осколки, боясь мобилизации в случае обращения в больницу

По словам жителя села Сопычь, решение лечиться в больнице стало бы для него «дорогой в один конец».

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Житель села Сопычь в Сумской области извлек осколки из собственного тела, поскольку побоялся мобилизации в случае обращения в больницу. Об этом ТАСС рассказал он сам.

«Мины прилетали по дому в 2025-м. Брата родного, который инвалид, и меня зацепило. Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал», — рассказал он.

По его словам, решение лечиться в больнице стало бы для него «дорогой в один конец».

Согласно информации Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сопычью. Военнослужащие группировки «Север» освободили более 300 зданий и подвальных помещений.