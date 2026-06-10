Украинец извлек из себя осколки, боясь мобилизации в случае обращения в больницу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Житель села Сопычь в Сумской области извлек осколки из собственного тела, поскольку побоялся мобилизации в случае обращения в больницу. Об этом ТАСС рассказал он сам.
«Мины прилетали по дому в 2025-м. Брата родного, который инвалид, и меня зацепило. Брат в больнице лежал, а мне туда нельзя, потому что сразу отловят и на передовую. Сам себе осколки доставал», — рассказал он.
По его словам, решение лечиться в больнице стало бы для него «дорогой в один конец».
Согласно информации Минобороны России от 17 марта, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Сопычью. Военнослужащие группировки «Север» освободили более 300 зданий и подвальных помещений.