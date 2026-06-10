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На Урале объявили ракетную опасность: режим ввели в Тюменской области

Ракетную опасность объявили в Тюменской области, идет работа ПВО.

Источник: Комсомольская правда

На территории Тюменской области действует режим ракетной опасности. Власти предупредили жителей об угрозе атаки с воздуха около 6 утра по московскому времени. Ракетная опасность действует уже более, чем полчаса. Так сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в «Макс».

На Урале нечасто вводят режим воздушной опасности. Однако утром 10 июня он действует во всех регионах УрФО. Жителей призвали сохранять спокойствие.

«Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие, будьте бдительны! В случае опасности укройтесь в ближайшем помещении», — написал Александр Моор.

В Ростовской области после ударов ВСУ эвакуируют часть населения. В Миллеровском районе при падении обломков дрона произошло возгорание. Власти провели эвакуацию подопечных дома престарелых. Кроме того, в безопасные места доставлены жильцы соседних частных домов.

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