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Беспилотники и ракеты ВСУ попытались атаковать Пензенскую область: что известно о последствиях

В Пензенской области спустя два часа сняли режим ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Утром 10 июня в Пензенской области объявили ракетную опасность. Специальный режим действовал на территории региона в течение двух часов. Власти сообщили об угрозе в 04:40. К 06:30 режим ракетной опасности сняли. Об этом проинформировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в «Макс».

Кроме того, ВСУ попытались атаковать регион беспилотниками. По данным губернатора, на границе Пензы силами ПВО сбит один украинский дрон. Пострадавших и разрушений нет.

«Напоминаю о предусмотренной законом ответственности за съемку и распространение фото и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага», — предупредил Олег Мельниченко.

Под утро 10 июня режим ракетной опасности ввели во всех регионах Уральского федерального округа. Власти предупредили жителей об угрозе около 6:00 по московскому времени.

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