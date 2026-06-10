В Татарстане действует режим беспилотной опасности

В 5:03 в республике также объявляли ракетную опасность, а в 5:42 — угрозу беспилотной атаки на Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Елабугу и другие города РТ. По всей Казани звучали сирены.
В настоящий момент беспилотная и ракетная угроза отменены.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше