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В Татарстане действует режим беспилотной опасности

В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности, сообщает официальное приложение МЧС России.

Источник: ИА Татар-информ

В 5:03 в республике также объявляли ракетную опасность, а в 5:42 — угрозу беспилотной атаки на Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Елабугу и другие города РТ. По всей Казани звучали сирены.

В настоящий момент беспилотная и ракетная угроза отменены.

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