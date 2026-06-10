Режим «Ракетная опасность» отменили в Башкирии

Режим «Ракетная опасность» сняли на территории Республики Башкортостан. Об этом сообщается в соцсетях председателя госкомитета РБ по ЧС Кирилла Первова.
Ранее такой же режим вводили на территории Оренбургской и Самарской областей, в Удмуртии и Татарстане.
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