Суд помог ребёнку погибшего участника СВО из Иркутской области получить права на выплаты

IrkutskMedia, 10 июня. В Иркутской области суд помог восстановить ребёнку погибшего участника СВО права на получение соцвыплат. Проблема заключалась в том, что в документах несовершеннолетнего отсутствовала информация об отце.
Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мать мальчика обратилась в Нижнеудинский городской суд с требованием восстановить права её сына. Из материалов дела действует, что мужчина отправился в зону проведения СВО, где и погиб, поэтому его не успели записать в свидетельство о рождении сына. Однако мать ребёнка и военнослужащий фактически проживали вместе, вели общее хозяйство, и мужчина никогда не оспаривал свои отцовские права.
Чтобы установить отцовство погибшего, было необходимо провести генетическую экспертизу по образцам крови родственников. Данная процедура оказалась невозможной, так как у участника СВО не осталось близких родственников.
Для того чтобы всё же установить справедливость, суд запросил образцы крови погибшего из его медицинских документов. В ходе судебно-медицинской экспертизы стало известно, что военнослужащий из Приангарья действительно является отцом ребёнка. Также на суде свидетели стороны истца подтвердили, что мужчина всегда оказывал заботу ребёнку и признавал его своим.
Так, несовершеннолетнему назначено получение мер социальной поддержки в связи с гибелью отца-военнослужащего.
Ранее агентство рассказывало, что в Бодайбо прокуратура помогла матери участника СВО получить социальную выплату. Из-за отсутствия документов, свидетельствующих о смерти сына, пенсионерка не могла получить предусмотренные законом меры социальной поддержки.