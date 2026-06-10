Суд помог ребёнку погибшего участника СВО из Иркутской области получить права на выплаты

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, мать мальчика обратилась в Нижнеудинский городской суд с требованием восстановить права её сына. Из материалов дела действует, что мужчина отправился в зону проведения СВО, где и погиб, поэтому его не успели записать в свидетельство о рождении сына. Однако мать ребёнка и военнослужащий фактически проживали вместе, вели общее хозяйство, и мужчина никогда не оспаривал свои отцовские права.