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Объявили отбой беспилотной опасности в Омской области

Режим продержался около получаса.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе, соответствующее заявление появилось в его канале утром 10 июня.

«Отбой беспилотной опасности», — написал глава региона. Режим был введён примерно за полчаса до этого на основании данных Министерства обороны России. За это время жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и в случае обнаружения подозрительных объектов звонить по номеру 112.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Виталий Хоценко объявил беспилотную опасность в Омской области.