Объявили отбой беспилотной опасности в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил об отмене режима беспилотной опасности в регионе, соответствующее заявление появилось в его канале утром 10 июня.
«Отбой беспилотной опасности», — написал глава региона. Режим был введён примерно за полчаса до этого на основании данных Министерства обороны России. За это время жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и в случае обнаружения подозрительных объектов звонить по номеру 112.
Ранее мы рассказывали, что губернатор Виталий Хоценко объявил беспилотную опасность в Омской области.