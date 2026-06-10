Объявили отбой беспилотной опасности в Омской области

«Отбой беспилотной опасности», — написал глава региона. Режим был введён примерно за полчаса до этого на основании данных Министерства обороны России. За это время жителям рекомендовали соблюдать меры предосторожности и в случае обнаружения подозрительных объектов звонить по номеру 112.