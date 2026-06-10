В Самаре возобновили движение общественного транспорта 10 июня

10 июня после объявления отбоя ракетной опасности в Самарской области, которая действовала в регионе почти два часа, в Самаре возобновили движение общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Иван Носков.
«Отбой ракетной опасности в Самаре. Движение общественного транспорта возобновлено», — написал глава города в мессенджере МАКС.
Напомним, режим опасности действовал в регионе с 05:45. Из-за него ранним утром включали сирены, ограничили мобильный интернет и закрыли аэропорт.
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