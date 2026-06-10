Над Краснодарским краем и Черным морем сбили украинские БПЛА ночью 10 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой областями.
Беспилотники уничтожены над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом и Крымом.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше