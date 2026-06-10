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Над Краснодарским краем и Черным морем сбили украинские БПЛА

Средства ПВО уничтожили 326 украинских БПЛА над регионами России.

Над Краснодарским краем и Черным морем сбили украинские БПЛА ночью 10 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой областями.

Беспилотники уничтожены над Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Московским регионом и Крымом.

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