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Глава Высокогорского района встретился с ветераном СВО, награжденным медалями Суворова и Жукова

Глава Высокогорского района Равиль Хисамутдинов встретился с уроженцем деревни Уньба, ветераном специальной военной операции Марселем Абдулгалимовым.

Источник: ИА Татар-информ

Марсель отправился на фронт добровольцем, не имея боевого опыта. За время службы он выполнял задачи на Запорожском направлении, в Донбассе и Курской области.

Во время одного из боев под шквальным огнем военнослужащий вынес с поля боя раненого товарища. При этом сам получил осколочное ранение в голову. За проявленные мужество и самоотверженность Марсель Абдулгалимов награжден медалями Суворова и Жукова.

В прошлом году военнослужащий был комиссован по состоянию здоровья. Сегодня он вернулся к мирной жизни и занимается предпринимательской деятельностью.

По словам ветерана, участие в специальной военной операции изменило его взгляд на многие вещи.

«На передовой начинаешь по-настоящему ценить жизнь. Благодарен судьбе за то, что смог сделать что-то хорошее для своей страны», — отметил Марсель Абдулгалимов.

Во время встречи обсудили боевой путь ветерана, его возвращение к гражданской жизни и дальнейшие планы.