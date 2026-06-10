«Страна»: ситуация под Константиновкой для ВСУ резко ухудшается

По его словам, перспективы обороны Константиновки для ВСУ сейчас выглядят неблагоприятно. Российская армия прорвалась в центр города сразу на нескольких участках. Расстояние между передовыми подразделениями двух российских группировок, наступающих с разных направлений, сократилось менее чем до двух километров.