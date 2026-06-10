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Вячеслав Федорищев: «Беспилотники атаковали несколько промышленных предприятий, есть пострадавшие»

В ночь на среду, 10 июня, Самарская области подверглась массированной атаке беспилотников со стороны ВСУ. Как сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ, вражеские БПЛА атаковали промышленные предприятия.

«Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. На местах работают оперативные службы. Пострадали трое жителей региона. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Внимание! Угроза атаки сохраняется — будьте осторожны», — предупредил губернатор.

Он также напомнил, что действует запрет на публикацию фото и видео с места атаки БПЛА. В случае обнаружения обломков БПЛА следует незамедлительно обратиться по номеру 112.

Напомним, в ночь на среду в Самарской области объявили ракетную опасность и угрозу атаки БПЛА. Позже ракетную опасность отменили.

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