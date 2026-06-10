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ТАСС: морпехи ВСУ понесли серьезные потери после удара в Чугуеве

Войска РФ нанесли удар по гостинице с морпехами ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Чугуеве Харьковской области 39-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла существенные потери в результате комплексного огневого поражения места ее размещения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Жители Чугуева подтверждают, что в результате комплексного огневого поражения по местам размещения националистов существенные потери понесла 39-я бригада морской пехоты», — заявил собеседник агентства, уточнив, что в этот момент военнослужащие бригады находились в гостинице «Биг-Хаус».

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что элитная 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. К такому выводу эксперты российских силовых структур пришли после анализа некрологов. Данная бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире и входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.