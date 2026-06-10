ТАСС: морпехи ВСУ понесли серьезные потери после удара в Чугуеве

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что элитная 1-я отдельная бригада специального назначения ВСУ понесла существенные потери в районе Бачевска под Сумами. К такому выводу эксперты российских силовых структур пришли после анализа некрологов. Данная бригада была сформирована в марте 2022 года в Житомире и входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.