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Военный эксперт объяснил, как ВС РФ перехватывают HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны начали использовать искусственный интеллект для перехвата снарядов американских РСЗО HIMARS. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, сейчас практически все боеприпасы такого класса уничтожаются в автоматическом режиме. «На современных комплексах ПВО уже стоят компьютеры с элементами ИИ. Компьютер посмотрел соответствующую программу, сам запустил ракету под контролем человека и поразил цель», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что по такому принципу работает основная масса систем ПВО, которые защищают всю территорию России. Аналитик уточнил, что если переложить реагирование на такие атаки только на человека, он будет тратить много времени на оценку ситуации и принятие решения — за эти секунды ракета успеет поразить назначенную цель.

Ранее стало известно, что страны НАТО импортируют из Республики Корея реактивные системы залпового огня (РСЗО) Chunmoo, которые во многом являются копией американских HIMARS. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, это делается для усиления военного присутствия у российских границ.