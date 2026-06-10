Военный эксперт объяснил, как ВС РФ перехватывают HIMARS

Кнутов добавил, что по такому принципу работает основная масса систем ПВО, которые защищают всю территорию России. Аналитик уточнил, что если переложить реагирование на такие атаки только на человека, он будет тратить много времени на оценку ситуации и принятие решения — за эти секунды ракета успеет поразить назначенную цель.