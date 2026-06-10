Сальдо заявил о росте числа иностранных наемников в ВСУ на правом берегу Днепра

«Все больше и больше увеличивается количество именно живой силы, в составе которой все больше и больше… Вряд ли это вообще граждане Украины… Больше появляется лиц, которые приезжают из различных стран, наемники», — сказал он в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию на правом берегу Днепра.