Из украинского плена домой вернулись более 200 свердловчан

В Свердловскую область из украинского плена за все время вернулись более 200 бойцов, а с начала года было проведено свыше 500 встреч с семьями участников СВО. Вопросы помощи военнослужащим полпред в УрФО Артем Жога обсудил вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской область Татьяной Мерзляковой и с детским омбудсменом Татьяной Титовой.