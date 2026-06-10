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В самарском аэропорту задержан вылет 14 рейсов

Задержка вылета 14 самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в среду, 10 июня. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Источник: Коммерсантъ

В частности, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Геленджик, Нижневартовск, Сочи, Нижний Новгород, Минеральные воды и Анталью. Ранее в аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Аэровокзал временно не обслуживал пассажиров с 4:28 до 10:46 (MSK+1). В настоящее время ограничения сняты.

В среду Самарскую и Ульяновскую область атаковали беспилотники. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о трех пострадавших в результате налета БПЛА. Объявлялась угроза ракетной, а затем беспилотной опасности. Вводился план «Ковер».

В Самарской, Ульяновской области и Оренбуржье включали сирены. Сейчас в регионах объявлен отбой воздушной тревоги.

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