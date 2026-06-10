В самарском аэропорту задержан вылет 14 рейсов

В частности, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Геленджик, Нижневартовск, Сочи, Нижний Новгород, Минеральные воды и Анталью. Ранее в аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и отправление самолетов. Аэровокзал временно не обслуживал пассажиров с 4:28 до 10:46 (MSK+1). В настоящее время ограничения сняты.