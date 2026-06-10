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Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе продолжается ликвидация пожара в здании Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» на Историческом бульваре. На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен высокий ранг сложности — 4-й.

Источник: РИА "Новости"

Что произошло

Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Дрон повредил здание музея, загорелась крыша.

«Сегодня ночью, в 02:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы “Оборона Севастополя” возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города», — рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.

Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя».

«Огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной, пожару присвоен высокий ранг сложности», — добавил он.

Сейчас на месте работают более 20 пожарных машин, сотрудники МЧС, спасательной службы, прокуратуры Севастополя, руководители ведомств, в том числе департамента общественной безопасности. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют устранение последствий атаки БПЛА.

Целенаправленный удар

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по Панораме был целенаправленным.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть», — заявил он.

Источник: РИА "Новости"

Развожаев заявил, что объект будет восстановлен.

В свою очередь Смородкин предположил, что панорама получила критические повреждения.

О Панораме

Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» является объектом культурного наследия и одним из главных символов города.

В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.

Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы «Оборона Севастополя». Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет панорамы увековечил героический подвиг защитников города в период Крымской войны и стал одним из символов Севастополя.

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