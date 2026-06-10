Новости Севастополя: что известно об ударе ВСУ по Панораме

Что произошло
Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Дрон повредил здание музея, загорелась крыша.
«Сегодня ночью, в 02:48, наш музей подвергся атаке вражеского беспилотника. В результате попадания снаряда в кровлю главного здания музея-панорамы “Оборона Севастополя” возникло возгорание, которое на данный момент продолжают ликвидировать подразделения МЧС России и все профильные службы обеспечения безопасности города», — рассказал директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
Пострадал один из главных музейных объектов — панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя».
«Огнеборцы делают все возможное, чтобы спасти бесценное полотно. Ситуация остается крайне напряженной, пожару присвоен высокий ранг сложности», — добавил он.
Сейчас на месте работают более 20 пожарных машин, сотрудники МЧС, спасательной службы, прокуратуры Севастополя, руководители ведомств, в том числе департамента общественной безопасности. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара.
Прокуратура Севастополя взяла на контроль выяснение обстоятельств происшествия. В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют устранение последствий атаки БПЛА.
Целенаправленный удар
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что удар по Панораме был целенаправленным.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что Панорама Франца Рубо практически уничтожена. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть», — заявил он.
Развожаев заявил, что объект будет восстановлен.
В свою очередь Смородкин предположил, что панорама получила критические повреждения.
О Панораме
Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» является объектом культурного наследия и одним из главных символов города.
В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.
Напомним, 14 мая отмечался день открытия Панорамы «Оборона Севастополя». Ровно 121 год назад, в 1905 году, произведение Франца Рубо было представлено широкой публике. Сюжет панорамы увековечил героический подвиг защитников города в период Крымской войны и стал одним из символов Севастополя.