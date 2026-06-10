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На Украине лесничий полгода водил уклонистов в Белоруссию

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лесничий на Украине на протяжении полугода водил тайными тропами в Белоруссию сограждан, которые скрывались от мобилизации, стоимость нелегальной услуги составляла 8 тысяч долларов с человека, сообщает пресс-служба украинского Государственного бюро расследований (ГБР).

Источник: © РИА Новости

«По лесам в Белоруссию за 8 тысяч долларов — будут судить чиновника лесничества и его сообщника», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

Речь идет об украинской части Полесья — историко-культурной и физико-географической местности, протянувшейся от Брянской области в России на востоке до Люблинского воеводства Польши на западе. Основная часть Полесья расположена в Гомельской и Брестской областях на юге Белоруссии и в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровненской и Волынской областях на севере Украины.

Отмечается, что сотрудник приграничного лесничества, пользуясь хорошим знанием местности, с февраля наладил схему побега военнообязанных. Вместе с сообщником он лично сопровождал уклонистов до белорусской границы через густые леса и топкие болота в малонаселенной местности. Обоим фигурантам грозит до девяти лет лишения свободы, дело ведет прокуратура Ровненской области.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

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