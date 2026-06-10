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Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. При атаке ВСУ на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба музея Обороны Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня, то, что находилось в здании, — это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством В. Н. Яковлева, а после его смерти — П. П. Соколова-Скаля», — сказано в сообщении.

В музее добавили, что в фондовой коллекции музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя хранится 39 спасенных фрагментов кисти Франца Рубо. Две из них — с условными названиями «Атака» и «Левее Юферова» — вернулись на свою историческую землю и будут впервые представлены на вставке, которая откроется в городе 11 июня.

Ночью 10 июня ВСУ ударили по зданию Панорамы беспилотником самолетного типа. Атака на здание объекта культурного наследия была совершена в 02:48. В результате попадания снаряда возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. По словам Развожаева, здание получило критические повреждения.

Здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» является объектом культурного наследия и одним из главных символов города. В годы Великой Отечественной войны музей подвергся массированной бомбардировке немецкой авиации. 25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Тогда пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из огня 86 фрагментов полотна. После войны мастера фактически заново создали творческую копию шедевра.

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