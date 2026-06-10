Фрагменты оригинала полотна Рубо уцелели при атаке ВСУ на Севастополь

«Спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены сегодня, то, что находилось в здании, — это полотно, написанное в 1954 году группой советских художников из 19-ти человек под руководством В. Н. Яковлева, а после его смерти — П. П. Соколова-Скаля», — сказано в сообщении.