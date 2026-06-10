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МО РФ: средства ПВО сбили 4 ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ

Средствами противовоздушной обороны Российской Федерации были уничтожены четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, также сбиты 14 управляемых авиационных бомб.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности “Фламинго” и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

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