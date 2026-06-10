МО РФ: средства ПВО сбили 4 ракеты «Фламинго» и 766 беспилотников ВСУ

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, также сбиты 14 управляемых авиационных бомб.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, 4 крылатые ракеты большой дальности “Фламинго” и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.
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