«Север» улучшил тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районе шести населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки: свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 17 автомобилей, станция РЭБ и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Василевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 боевиков, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.
«Юг» противостоит противнику в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех артиллерийских орудий.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 285 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр ДНР.
Потери украинской стороны: свыше 285 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 152-мм САУ «Богдана» и РСЗО «СР-30».
«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.
Противник потерял порядка 40 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 14 управляемых авиабомб;
- четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
- 766 БПЛА самолетного типа.