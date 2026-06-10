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Главное из брифинга Минобороны 10 июня 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 июня на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Север» улучшил тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять бригад ВСУ в районе шести населенных пунктов Сумской области, а также пять бригад в районах пяти населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки: свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 17 автомобилей, станция РЭБ и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гусинка, Вишневка, Василевка Харьковской области, Пришиб, Сидорово, Пискуновка и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 210 боевиков, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и радиолокационная станция обнаружения воздушных целей RADA RPS-42.

«Юг» противостоит противнику в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение 11 украинским бригадам в районах семи населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. Также противник лишился пяти боевых бронированных машин, 15 автомобилей, трех артиллерийских орудий.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 285 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали девять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новопавловка Днепропетровской области, Доброполье, Рубежное, Новотроицкое, Анновка, Сергеевка, Новогришино, Белицкое и Кучеров Яр ДНР.

Потери украинской стороны: свыше 285 военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, 152-мм САУ «Богдана» и РСЗО «СР-30».

«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и пяти штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Мечетное, Васильковка, Маломихайловка, Малиновка Днепропетровской области, Ясная Поляна, Новоселовка, Широкое, Копани и Любицкое Запорожской области.

«ВСУ потеряли более 455 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской области.

Противник потерял порядка 40 военнослужащих, 17 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска БПЛА дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 14 управляемых авиабомб;
  • четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго»;
  • 766 БПЛА самолетного типа.