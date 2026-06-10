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В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В Севастополе отменили праздничные мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане. Об этом сообщили в музее обороны Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» — была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.

«В связи с текущей оперативной обстановкой в городе проведение праздничного мероприятия, посвященного 243-летию города-героя Севастополя, которое было запланировано на 14 июня на территории Мемориального комплекса “Малахов курган”, отменяется», — говорится сообщении.

В музее отметили, что в последнее время в города сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак БПЛА и ракетной опасностью. Для обеспечения безопасности людей принято решение отказаться от проведения массового мероприятия.

«Данное решение принято исключительно из соображений безопасности и направлено на сохранение жизни и здоровья всех участников и посетителей мероприятия», — подчеркнули в музее.

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