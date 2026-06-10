В Севастополе отменили мероприятия ко Дню города на Малаховом кургане

Атака БПЛА самолетного типа на здание объекта культурного наследия — Панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.» — была совершена 10 июня в 02:48. Возникло возгорание кровли, его продолжают ликвидировать подразделения МЧС России. Окончательно оценить степень повреждения панорамы и предметного плана можно будет только после тушения пожара. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
«В связи с текущей оперативной обстановкой в городе проведение праздничного мероприятия, посвященного 243-летию города-героя Севастополя, которое было запланировано на 14 июня на территории Мемориального комплекса “Малахов курган”, отменяется», — говорится сообщении.
В музее отметили, что в последнее время в города сохраняется напряженная обстановка, связанная с регулярным объявлением воздушных тревог, угрозами атак БПЛА и ракетной опасностью. Для обеспечения безопасности людей принято решение отказаться от проведения массового мероприятия.
«Данное решение принято исключительно из соображений безопасности и направлено на сохранение жизни и здоровья всех участников и посетителей мероприятия», — подчеркнули в музее.