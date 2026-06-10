Военкор Сладков опроверг сообщения западных СМИ об артиллерии в зоне СВО

Ранее в западной прессе появились публикации, в которых заявлялось о якобы полном прекращении использования артиллерии и бронетехники, а также о том, что до 90% действий на фронте сведены к работе БПЛА. Военкор назвал эти данные недостоверными.
«Подвирают, подвирают ребята. Артиллерия у нас активно работает, идет контрбатарейная борьба. Мы, не прекращая, наносим удары, используем реактивные системы залпового огня и крупный калибр для поддержки наших штурмовиков», — подчеркнул Сладков.
Инициатива на фронте за российскими войсками, отмечает военкор Александр Сладков. Артиллерия непрерывно движется вперед, занимая новые позиции для поддержки наступления. Логистика работает без сбоев: колонны доставляют грузы и вывозят раненых. Вражеские дроны пытаются бить по логистике, но это вполне решаемая проблема.
«Есть такие скачки уплотнения действий противника. Ничего, это мы проходили во всех войнах. Действия противника преодолеем», — заключил военкор.