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Военкор Сладков опроверг сообщения западных СМИ об артиллерии в зоне СВО

Александр Сладков назвал недостоверными данные о том, что 90% действий на фронте свелись к работе дронов. По его словам, артиллерия непрерывно движется вперед, занимая новые позиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Вооруженные силы России продолжают активно применять артиллерию в зоне боевых действий, несмотря на утверждения западных СМИ о переходе исключительно на использование беспилотников. Об этом в комментарии ИС «Вести» заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Ранее в западной прессе появились публикации, в которых заявлялось о якобы полном прекращении использования артиллерии и бронетехники, а также о том, что до 90% действий на фронте сведены к работе БПЛА. Военкор назвал эти данные недостоверными.

«Подвирают, подвирают ребята. Артиллерия у нас активно работает, идет контрбатарейная борьба. Мы, не прекращая, наносим удары, используем реактивные системы залпового огня и крупный калибр для поддержки наших штурмовиков», — подчеркнул Сладков.

Инициатива на фронте за российскими войсками, отмечает военкор Александр Сладков. Артиллерия непрерывно движется вперед, занимая новые позиции для поддержки наступления. Логистика работает без сбоев: колонны доставляют грузы и вывозят раненых. Вражеские дроны пытаются бить по логистике, но это вполне решаемая проблема.

«Есть такие скачки уплотнения действий противника. Ничего, это мы проходили во всех войнах. Действия противника преодолеем», — заключил военкор.

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