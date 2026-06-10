В Госдуме назвали условие прекращения огня на Украине

Добиться прекращения огня на украинской территории можно исключительно в случае безоговорочной сдачи противника. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, документ о капитуляции должен быть подписан строго на тех условиях, которые выдвигает Москва.