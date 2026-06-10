«Нужно давить на всех фронтах, обстреливать прифронтовую зону, готовить крупномасштабное наступление, армейскую операцию по освобождению Украины. И на наших условиях подписывать капитуляцию — тогда и наступит мир на всей Украине, другой вариант сейчас вообще сложно себе представить», — подчеркнул собеседни NEWS.ru.
Журавлев также обратил внимание на позицию Владимира Зеленского. По мнению депутата, украинский лидер всеми силами блокирует любые переговоры с Российской Федерацией. Как считает депутат, глава республики открыто показывает, что не заинтересован в прекращение огни. Политик добавил, что террористический киевский режим ежедневно целенаправленно убивает женщин и детей в России, а также обстреливает жилые дома и пассажирские поезда.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что исход украинского конфликта решают не политические заявления, а действия российских военных на линии боевого соприкосновения. Так сенатор прокомментировал слова Владимира Зеленского, который назвал июнь и июль решающими месяцами в противостоянии между Киевом и Москвой.