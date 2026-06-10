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Пострадавших при атаке БПЛА в Самарской области госпитализировали

САРАТОВ, 10 июн — РИА Новости. Трое жителей, пострадавших при массированной атаке БПЛА на Самарскую область в среду, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Источник: РИА Новости

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал жителей, что утром регион подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Было сбито несколько десятков БПЛА. В результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. Кроме того, пострадали трое жителей региона.

«Средняя степень тяжести. Госпитализированы», — ответили в областном правительстве на вопрос о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.

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