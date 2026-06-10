Пострадавших при атаке БПЛА в Самарской области госпитализировали

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал жителей, что утром регион подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Было сбито несколько десятков БПЛА. В результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях. Кроме того, пострадали трое жителей региона.
«Средняя степень тяжести. Госпитализированы», — ответили в областном правительстве на вопрос о состоянии пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше