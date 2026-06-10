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Военкор Коц оценил уничтожение аргентинской РСЗО в зоне СВО

В зоне СВО впервые уничтожена аргентинская РСЗО LANZA VC CP-30. Военкор Александр Коц обратил внимание, что Буэнос-Айрес официально заявлял об отказе поставлять военную помощь Киеву.

Авторы и эксперты
Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Подразделения российской группировки войск «Центр» на добропольском направлении уничтожили реактивную систему залпового огня LANZA VC CP-30 производства Аргентины. Об этом в своем материале пишет военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на данные Министерства обороны. Ранее о поражении боевых машин этого типа в официальных сводках не сообщалось.

Установка CP-30 представляет собой три пакета направляющих под 127-миллиметровые реактивные снаряды Pampero (всего 27 ракет), смонтированных на колесном шасси 6×6. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 30 километров, время полного залпа — 15 секунд, а на перезарядку требуется около 10 минут. Техника предназначена для поражения бронетехники, командных пунктов, аэродромов и оборонной инфраструктуры.

Военкор обращает внимание на то, что официально Аргентина никогда не экспортировала данные РСЗО, а руководство страны неоднократно заявляло об отказе оказывать Украине военную помощь. Из открытых источников известно лишь о передаче Киеву в 2023 году двух вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены у России для гражданских нужд и не приспособлены для ведения боя. Коц задается вопросом, по каким неофициальным каналам и через каких посредников аргентинская система вооружения в итоге оказалась в распоряжении ВСУ.