Военкор Коц оценил уничтожение аргентинской РСЗО в зоне СВО

Военкор обращает внимание на то, что официально Аргентина никогда не экспортировала данные РСЗО, а руководство страны неоднократно заявляло об отказе оказывать Украине военную помощь. Из открытых источников известно лишь о передаче Киеву в 2023 году двух вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены у России для гражданских нужд и не приспособлены для ведения боя. Коц задается вопросом, по каким неофициальным каналам и через каких посредников аргентинская система вооружения в итоге оказалась в распоряжении ВСУ.