Подразделения российской группировки войск «Центр» на добропольском направлении уничтожили реактивную систему залпового огня LANZA VC CP-30 производства Аргентины. Об этом в своем материале пишет военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на данные Министерства обороны. Ранее о поражении боевых машин этого типа в официальных сводках не сообщалось.
Установка CP-30 представляет собой три пакета направляющих под 127-миллиметровые реактивные снаряды Pampero (всего 27 ракет), смонтированных на колесном шасси 6×6. Дальность стрельбы РСЗО составляет около 30 километров, время полного залпа — 15 секунд, а на перезарядку требуется около 10 минут. Техника предназначена для поражения бронетехники, командных пунктов, аэродромов и оборонной инфраструктуры.
Военкор обращает внимание на то, что официально Аргентина никогда не экспортировала данные РСЗО, а руководство страны неоднократно заявляло об отказе оказывать Украине военную помощь. Из открытых источников известно лишь о передаче Киеву в 2023 году двух вертолетов Ми-171Е, которые ранее были приобретены у России для гражданских нужд и не приспособлены для ведения боя. Коц задается вопросом, по каким неофициальным каналам и через каких посредников аргентинская система вооружения в итоге оказалась в распоряжении ВСУ.