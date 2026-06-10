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Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 29

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале сообщил об отражении новой атаки дронов на столицу. Силы ПВО уничтожили еще два беспилотника, доведя общее число сбитых за 10 июня до 29.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую атаку беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.

С учетом последних перехваченных целей общее число БПЛА, сбитых силами ПВО на подлете к Москве с начала суток 10 июня, достигло 29.

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