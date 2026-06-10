Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 29

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили новую атаку беспилотников, летевших в направлении столицы. Об этом в своем официальном канале в мессенджере MAX сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата. В настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступала.
С учетом последних перехваченных целей общее число БПЛА, сбитых силами ПВО на подлете к Москве с начала суток 10 июня, достигло 29.