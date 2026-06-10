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Мединский пообещал киевскому режиму одно: «Враг допрыгается»

Мединский предположил причину удара ВСУ по музею в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что если целью украинских нацистов при атаке на музей в Севастополе было «побольнее уколоть» Россию — то рано или поздно киевский режим «допрыгается».

«Если вы хотели поставить цель как бы побольнее уколоть, ну, как говорится, допрыгаетесь», — заявил Мединский в эфире ИС «Вести».

Также помощник Владимира Путина заявил, что действия атаковавших Музей-панораму «Оборона Севастополя» повторяют действия немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что в 1942 году немцы бомбили район Малахова кургана, вызвав пожар и уничтожив панораму Франца Рубо. Тогда полотно было спасено, но многие фрагменты сохранились в запасниках и нуждаются в реставрации.

Мединский подчеркнул, что для восстановления панорамы потребуется повторить работу советских художников, включив элементы оригинала. Он также отметил, что атака на музей была направлена на уничтожение символа русского духа и исторической памяти города.

Ранее KP.RU сообщил, что фрагменты панорамы Рубо чудом уцелели в пожаре, начавшемся после удара ВСУ.

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