Мединский пообещал киевскому режиму одно: «Враг допрыгается»

Также помощник Владимира Путина заявил, что действия атаковавших Музей-панораму «Оборона Севастополя» повторяют действия немецко-фашистских захватчиков. Он напомнил, что в 1942 году немцы бомбили район Малахова кургана, вызвав пожар и уничтожив панораму Франца Рубо. Тогда полотно было спасено, но многие фрагменты сохранились в запасниках и нуждаются в реставрации.