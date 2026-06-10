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Силы ПВО за сутки сбили 203 украинских беспилотника над регионами РФ

203 украинских БПЛА сбиты над Азовским и Черным морями и регионами РФ.

Источник: Комсомольская правда

С 08:00 до 20:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 203 украинских беспилотных летательных аппарата, находившихся над территорией Российской Федерации, как сообщило Министерство обороны РФ в среду.

«В период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Все украинские летательные аппараты были уничтожены над Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее KP.RU сообщил, что, согласно сведениям на утро 10 июня, за прошедшие сутки силы ПВО России успешно уничтожили четыре баллистические ракеты «Фламинго» и 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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