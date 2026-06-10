Кимаковский: ВСУ выселяют людей из Славянска, чтобы стереть его с лица земли

«Свидетельством того, что ВСУ готовятся к боевым действиям в этих городах (Славянске и Краматорске — прим. ред.), является то, что из населенных пунктов начали вывозить местных жителей. Если в Краматорске они [ВСУ] превращают город в крепость, то Славянск они, скорее всего, сотрут с лица земли. Поэтому сейчас они делают все, чтобы начать выселять людей», — резюмировал советник главы ДНР.