Два ребенка пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ все чаще выбирают для своих атак гражданские объекты. Они это делают для того, чтобы посеять панику среди жителей российских регионов. Больше всего достается приграничным и новым регионам РФ. Недавно стало известно, что ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи в ЛНР. Бригада медиков в это время ехала на вызов.