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В Горловке при атаке ВСУ пострадал мужчина

Удар произошел в Центрально-Городском районе.

ДОНЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Мирный житель ранен в Центрально-Городском районе Горловки ДНР при атаке украинского БПЛА, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) в Центрально-Городском районе Горловки ранен мирный житель», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате атак ударных беспилотников ВСУ в Горловке и Енакиеве пострадали четыре мирных жителя.

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