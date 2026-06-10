Развожаев: над Крымом и Севастополем сбиты 10 беспилотников

Российские военные пресекли атаку дронов ВСУ на Крым и Севастополь в среду 10 июня. Об этом информировал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам чиновника, обезврежены десять беспилотных аппаратов, которые пытались атаковать объекты на территории полуострова и, в частности, в Севастополе.
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 10 БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент», — написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».
Накануне ВСУ атаковали ракетами объекты в Чувашии. Власти сообщили, что повреждены дома и социальные объекты.
Также сообщалось, что в ЛНР ВСУ атаковали гражданский автомобиль, пострадали мужчина и двое детей.
Тем временем мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении уже 63 БПЛА, летевших к столице и заявил, что оперативные службы изучают обломки БПЛА.