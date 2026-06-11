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ВСУ атаковали ракетами объекты в Чувашии: власти рассказали о повреждениях

Николаев: Дома и соцобъекты в Чувашии повреждены из-за ракетной атаки ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ нанесли два ракетных удара по объектам на территории Чувашии. О последствиях рассказал глава республики Олег Николаев.

«Сегодня наш регион подвергся вражеской ракетной атаке. В результате двух прилетов повреждены жилые дома, административные и социальные объекты», — информировал чиновник в мессенджере «Макс».

Николаев сообщил, что пострадал один человек, он госпитализирован. Здоровью и жизни населения в районе происшествий нет, подчеркнул глава республики.

Накануне Развожаев рассказал о ситуации с топливом на 11 июня и призвал севастопольцев не стоять в очередях за бензином.

Также сообщалось, что в ЛНР ВСУ атаковали гражданский автомобиль, пострадали мужчина и двое детей.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении уже 63 БПЛА, летевших к столице и заявил, что оперативные службы изучают обломки БПЛА.

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