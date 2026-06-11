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Собянин: сбиты 76 беспилотников на подлёте к Москве

Собянин сообщил об успешном пресечении воздушной атаки на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны РФ с начала дня 10 июня успешно ликвидировали 76 беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом написал мэр Сергей Собянин в мессенджере MAX.

При этом 13 беспилотников ликвидировали уже с начала новых суток 11 июня. Информация о первых трех сбитых дронах появилась в 01:06 по мск.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Через несколько минут появились данные об еще трех сбитых беспилотниках ВСУ, направлявшихся к столице, спустя еще несколько минут число сбитых дронов выросло до девяти, а потом до 13.

5 июня силы противовоздушной обороны также перехватили и уничтожили БПЛА, направлявшийся в сторону столицы.

Напомним, что к концу дня 10 июня губернатор Севастополя Михаил Развожаев проинформировал: силы ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в небе над Крым и Севастополем. Спустя некоторое время число успешно ликвидированных дронов достигло 20 единиц.

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