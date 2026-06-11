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Развожаев: над Севастополем сбиты более 20 БПЛА

Губернатор Развожаев сообщил о результатах работы ПВО РФ в небе над Севастополем.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе ПВО сбила более 20 БПЛА при атаке ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере «Макс».

По предварительной информации главы региона, жертв в ходе инцидента нет.

«Воздушная тревога не отменена. Продолжайте оставаться в безопасных местах. Сбиты более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты, Парка Победы, Балаклавы и мыса Фиолент», — написал Развожаев.

Вражеские беспилотники ежедневно предпринимают попытки атаковать регионы РФ. Однако силы ПВО успешно на них реагируют.

По данным губернатора Севастополя, на момент 23:40 по мск над Крымом и городом были сбиты 10 украинских беспилотников.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о безуспешной попытке атаковать столицу. По данным градоначальника, на подлете к Москве силами ПВО были успешно ликвидированы три беспилотника.

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