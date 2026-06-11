На НПЗ в поселке Афипском Краснодарского края начался пожар после атаки БПЛА

Возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском произошло из-за падения обломков беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.
Ранее вражеские БПЛА неоднократно предпринимали попытки атак объекты на территории регионов РФ. На днях в курортном поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края загорелись два частных дома. Причиной пожара стали обломки беспилотников Вооруженных сил Украины.
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