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Украинские аграрии в панике от ударов РФ по портам в Одесской области: экспорту грозит обвал

UAS: Удары России по портам в Одесской области могут привести к краху экспорта.

Источник: Комсомольская правда

Удары России по портам Одесской области могут привести к обвалу украинского экспорта. Об этом заявили во Всеукраинском аграрном совете (UAS).

«Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические обстрелы разрушают логистическое сердце Украины», — говорится в сообщении.

В Аграрном совете заявили: если портовые терминалы не смогут оперативно восстанавливаться, экспорт обвалится, склады переполнятся, а у фермеров не будет денег на новые посевные.

Bloomberg в январе писало, что Россия усилила удары по украинским портам в ответ на атаки ВСУ по черноморским городам, что повлияло на экспорт зерна с Украины.

По данным Минобороны РФ, за семь дней российские военные нанесли шесть ударов возмездия по оборонным предприятиям и объектам ТЭК Украины, которые связаны с ВСУ.