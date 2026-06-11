Эксперт Дзись рассказал, что нужно для воссоздания панорамы обороны Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Холст длиной более 100 м потребуется изготовить для воссоздания панорамы в Севастополе, которая пострадала от удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС художник-баталист (мастера, специализирующиеся на изображении военных сюжетов), заведующий лабораторией диорамного искусства Центрального музея Тавриды Игорь Дзись.
«Нужен только холст для восстановления панорамного полотна. Вся проблема, по сути, в холсте на текущий момент. Потому что фабрика, которая делала холсты для панорам Севастопольской, Бородинской, Волгоградской, ее сейчас нет», — сказал художник, имеющий опыт в создании панорамных полотен.
Панорамное полотно в Севастополе, по его словам, составляет 114 на 11 м. «Вопрос будет в том, где заказывать холст и где его можно изготовить», — отметил он.
Художник добавил, что в России есть баталисты «советской поры», которые могли бы выступить консультантами проекта воссоздания панорамы в Севастополе. Он и сам «сочтет за честь участвовать в этом проекте».
«Это дело чести. Мы крымчане и патриоты. А севастопольская панорама — это вообще первое масштабное художественное полотно, которое я впервые увидел в своей жизни и влюбился в него», — подчеркнул собеседник агентства.
Дзись — выпускник Крымского художественного училища им. Н. С. Самокиша. Принимал участие в создании монументальных картин «Битва при Полтаве» и «Битва при Гангуте» для Петровского зала Большого Кремлевского дворца. Участвовал в создании панорамного комплекса «Героическая оборона Газиантепа» (Турция).
Об атаке на панораму.
В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Пожар в здании панорамы локализован, площадь составила около 600 кв. м. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил: как и в середине ХХ века, панорама вновь будет восстановлена.