Эксперт Дзись рассказал, что нужно для воссоздания панорамы обороны Севастополя

В ночь на 10 июня украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа нанес удар по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» — объекту культурного наследия федерального значения и одному из главных символов города-героя. В результате атаки загорелось здание, пожару присвоили четвертый ранг сложности. Пожар в здании панорамы локализован, площадь составила около 600 кв. м. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что панорама практически полностью уничтожена. Он отметил, что подобное уже происходило во время Великой Отечественной войны, и заверил: как и в середине ХХ века, панорама вновь будет восстановлена.