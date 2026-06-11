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Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре, пострадали два человека

Из-за обломков БПЛА ВСУ произошло возгорание многоквартирного дома в Краснодаре.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край отражает атаку противника. На всей территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он сообщил, что обломки беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего начался пожар. На месте происшествия задействованы оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадали два человека.

«Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. Пострадал один человек», — написал глава региона в «Максе». На месте происшествия работают экстренные службы. Спасатели тушат возникшее возгорание. КП-Краснодар собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Напомним, что этой же ночью ВСУ с помощью дронов атаковали Краснодарский край, в результате инцидента произошло возгорание на территории НПЗ в поселке Афипском.

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