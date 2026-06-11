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Три человека пострадали после ночной атаки беспилотников на Краснодарский край

Губернатор Кубани сообщили о трех пострадавших в результате атаки дронов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 11 июня Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали три человека.

В краевом центре обломки одного из сбитых дронов упали в Центральном внутригородском округе, попав в многоквартирный жилой дом. В результате падения в здании начался пожар. На месте ЧП незамедлительно развернули работу спасатели, пожарные расчеты и экстренные службы.

Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в городе пострадали два человека.

Этой же ночью под удар попал Северский район Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате падения фрагментов БПЛА зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. В районе пострадал один местный житель.

«Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага. По всей территории объявлена беспилотная опасность», — написал губернатор и призвал жителей региона соблюдать спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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