Три человека пострадали после ночной атаки беспилотников на Краснодарский край

В ночь на 11 июня Краснодарский край подвергся атаке украинских беспилотников. По данным губернатора региона Вениамина Кондратьева, в результате падения обломков сбитых БПЛА пострадали три человека.
В краевом центре обломки одного из сбитых дронов упали в Центральном внутригородском округе, попав в многоквартирный жилой дом. В результате падения в здании начался пожар. На месте ЧП незамедлительно развернули работу спасатели, пожарные расчеты и экстренные службы.
Как сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов, в городе пострадали два человека.
Этой же ночью под удар попал Северский район Кубани. Губернатор Вениамин Кондратьев уточнил, что в результате падения фрагментов БПЛА зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. В районе пострадал один местный житель.
«Сейчас Краснодарский край отражает атаку врага. По всей территории объявлена беспилотная опасность», — написал губернатор и призвал жителей региона соблюдать спокойствие и соблюдать правила безопасности.