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Армия США показала кадры ракетных запусков по целям в Иране

Центральное командование ВС США показало кадры запуска ракет, направленных на цели в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Центральное командование ВС США (CENTCOM) опубликовало видеозапись, на которой, как утверждается, запечатлены запуски ракет, направленных на военные цели в Иране.

Американские военные уточнили, что ударам якобы подверглись средства наблюдения, системы связи и системы противовоздушной обороны. Согласно заявлению командования, указанные цели будто бы представляли угрозу для Вооружённых сил США и международных торговых судов, которые проходят транзитом через местные воды.

Военные добавили, что ракетная атака завершилась.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что американские военные выпустили по целям на территории Ирана 49 крылатых ракет Tomahawk. Глава Белого дома подчеркнул, что некоторые из этих объектов находились в 65 километров от столицы Ирана.

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