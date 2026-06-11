Армия США показала кадры ракетных запусков по целям в Иране

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что американские военные выпустили по целям на территории Ирана 49 крылатых ракет Tomahawk. Глава Белого дома подчеркнул, что некоторые из этих объектов находились в 65 километров от столицы Ирана.