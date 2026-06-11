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Марочко: силы РФ наступают на запад от Старого Каравана в ДНР

ЛУГАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Военные РФ развивают успех на запад от Старого Каравана в ДНР, несмотря на сопротивление Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Наши военнослужащие постепенно продвигаются в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на то, что украинские боевики ведут серьезное сопротивление на данном участке. Противник здесь использует в большом количестве роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому наши военнослужащие сосредоточены на том, чтобы выявлять и уничтожать огневые средства противника, для того, чтобы можно было более-менее безопасно продвигаться дальше и освобождать территорию ДНР», — сказал он.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что ВСУ вышли из Старого Каравана на краснолиманском участке, село перешло в серу зону.

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