В Иркутской области через суд доказали отцовство погибшего участника СВО

В Иркутской области суд восстановил право сына погибшего бойца СВО на соцвыплаты. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.
В Нижнеудинске суд помог ребенку погибшего участника спецоперации получить меры соцподдержки. Проблема возникла из-за того, что отец не был вписан в свидетельство о рождении мальчика. Он ушел на СВО, где вскоре погиб.
Мать обратилась в суд, доказав, что они с бойцом жили вместе, вели общее хозяйство и он признавал ребенка. Провести генетическую экспертизу по родственникам не удалось — у погибшего их не осталось. Тогда суд запросил образцы его крови из медицинских документов. Экспертиза подтвердила отцовство, а свидетели подтвердили заботу мужчины о сыне. Суд назначил ребенку положенные выплаты.
Ранее в Бодайбо прокуратура помогла матери пропавшего бойца СВО получить 1 млн рублей. Его признали умершим.