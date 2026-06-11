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В Иркутской области через суд доказали отцовство погибшего участника СВО

Теперь сын и вдова получили право на соцвыплаты по смерти отца на СВО.

Источник: Freepik

В Иркутской области суд восстановил право сына погибшего бойца СВО на соцвыплаты. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

В Нижнеудинске суд помог ребенку погибшего участника спецоперации получить меры соцподдержки. Проблема возникла из-за того, что отец не был вписан в свидетельство о рождении мальчика. Он ушел на СВО, где вскоре погиб.

Мать обратилась в суд, доказав, что они с бойцом жили вместе, вели общее хозяйство и он признавал ребенка. Провести генетическую экспертизу по родственникам не удалось — у погибшего их не осталось. Тогда суд запросил образцы его крови из медицинских документов. Экспертиза подтвердила отцовство, а свидетели подтвердили заботу мужчины о сыне. Суд назначил ребенку положенные выплаты.

Ранее в Бодайбо прокуратура помогла матери пропавшего бойца СВО получить 1 млн рублей. Его признали умершим.