В Иркутской области через суд доказали отцовство погибшего участника СВО

Мать обратилась в суд, доказав, что они с бойцом жили вместе, вели общее хозяйство и он признавал ребенка. Провести генетическую экспертизу по родственникам не удалось — у погибшего их не осталось. Тогда суд запросил образцы его крови из медицинских документов. Экспертиза подтвердила отцовство, а свидетели подтвердили заботу мужчины о сыне. Суд назначил ребенку положенные выплаты.