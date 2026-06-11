Военнослужащий из Байкальска с позывным «Кадет» погиб в зоне СВО

IrkutskMedia, 11 июня. Уроженец Байкальска Илья Ананьев погиб в зоне проведения СВО. Военнослужащий с позывным «Кадет» был оператором-наводчиком мотострелкового батальона. 9 мая 2025 года мужчина пал.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Байкальска Василий Темгеневский, Илья Ананьев родился 20 марта 1993 года в Байкальске. После школы продолжил обучение в Иркутском гвардейском кадетном корпусе Ракетных войск стратегического назначения. После окончания корпуса призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Службу проходил в мотострелковой части в городе Чебаркуль.
После демобилизации вернулся в родной город, где начал свою трудовую деятельность. 3 декабря 2024 года подписал контракт с министерством обороны РФ. У мужчины остались мама и несовершеннолетний сын.