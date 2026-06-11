Военнослужащий из Байкальска с позывным «Кадет» погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр Байкальска Василий Темгеневский, Илья Ананьев родился 20 марта 1993 года в Байкальске. После школы продолжил обучение в Иркутском гвардейском кадетном корпусе Ракетных войск стратегического назначения. После окончания корпуса призван на срочную службу в Вооруженные силы РФ. Службу проходил в мотострелковой части в городе Чебаркуль.